Tasarladıkları robotu virüssavara çevirdiler

Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri gönüllü harekete geçerek sağlık çalışanlarının ve toplumun ihtiyacı olan malzemeleri üretiyor. Okul kapalı olduğu için evlerinde dinlenmek yerine topluma faydalı olmak isteyen öğretmenler, uzaktan kumandalı solunum cihazı yaparak sorumluluklarını yerine getirmişti. Kovid-19 hastalarından dönen havayı filtre ederek uzaklaştıran cihaz böylece virüsün ortama karışmasını da engelliyor. Lisenin elektronik, makine ve bilişim bölüm öğretmenleri, hastalıkla mücadele eden sağlık çalışanlarını ve kamu görevlilerini korumak için üç boyutlu yazıcılarla siperlikli maske üretmeye başladı. Lazer kesim makinesi alan öğretmenler günde 600 tane siperlikli maske üretimi yapıyor.

Robot dönüştü

Okul öğrencileri 20 Mart’ta ABD’de yapılacak dünyanın en önemli liselerarası robot yarışması için Kartal isimli bir robot yapmıştı. Bulundukları ilçenin adını taşıyan robot, bir uzay istasyonuna sonsuz enerji sağlanmasının yollarını ararken 2,5 metrelik duvarı tırmanacak şekilde tasarlanmıştı. Koronavirüs nedeniyle yarışma iptal edilince öğretmenler Kartal’ı sağlık robotuna çevirdi. Kartal’a, ultraviyole C lambaları takılarak bakteri, virüs, küf ve mantar öldürücü hale getirdi. Elektrik-elektronik teknolojisi öğretmeni Gazi Saban, “Yarışmaya gidemeyince yaptığımız Kartal’ı Kovid-19 ile mücadele için kullanmak istedik. Ultraviyole C lambalarının insanların bulunduğu ortamda kullanılamayacağını bildiğimiz için küçük değişikliklerle Kartal’ı virüs ve bakterileri öldürmesi için donattık. Robota monte ettiğimiz kameradan odayı görürken uzaktan kumanda ile en detaylı temizliği sağlayabiliyoruz. Şimdi okulumuz için kullanıyoruz ama hastanelere de vermeye hazırız” dedi.

3D yazıcıyla yarattılar

Okuldaki bilişim teknolojileri öğretmenleri, çok ihtiyaç duyulan solunum cihazının aynı anda iki hastaya hizmet vermesini sağlayacak bir aparat üretti. Öğretmen Ebru Benli, “Ventilatör çoklayıcıyı üreterek ihtiyacı olan sağlık kuruluşlarına gönderiyoruz” dedi. Okul müdürü İsmail Yılmaz ise, “Bu zorlu günlerde öğretmenlerimiz evlerinde oturmak sokağa çıkma yasağı dahil her gün gelerek atölyelerimizde çalışıyorlar. Büyük gurur duyuyorum” dedi.