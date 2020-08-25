Tatlı ekşi soslu tavuk nasıl yapılır? Tatlı ekşi soslu tavuk tarifi ve yapılışı

Çin mutfağının sevilen tariflerinden olan tatlı ekşi soslu tavuk tarifini sizler için derledik. İşte tatlı ekşi tavuk tarifi için gerekli malzemeler ve yemeğin yapılışı...

TATLI EKŞİ SOSLU TAVUK MALZEMELERİ

6 adet baget tavuk

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Susam – üzeri için

2 yemek kaşığı buğday nişastası

1 su bardağı su

2 yemek kaşığı ketçap

3 yemek kaşığı üzüm sirkesi

3 yemek kaşığı esmer şeker

1 yemek kaşığı soya sosu

1 tatlı kaşığı bal

TATLI EKŞİ SOSLU TAVUK NASIL YAPILIR?

Tavuklarınızı derin bir kapta tuz, karabiber ve zeytinyağıyla tatlandırıp kenara alın.

Bir sos tenceresine, suyu ve nişastayı koyup karıştırarak nişastanın çözünmesini sağlayın. Ardından ketçap, üzüm sirkesi, esmer şeker ve soya sosu ilave ederek ocakta kısık ateşte karıştırarak pişirin. Kıvam alan sosunuzu ocaktan alın ve balı ekleyip ılınmaya bırakın.

Tavuklarınızı pişireceğiniz fırın kabına alın ve hazırladığınız hafif ılınan sosunuzu tavuklara sürüp, her iki tarafına da susam serpin.

200 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 – 40 dakika pişirmeye bırakın. Her 10 dakikada bir üzerine hazırladığınız sosu sürün. Kızaran bagetlerinizi dilerseniz yanında biraz sos ile sıcak servis edin.