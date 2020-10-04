Tavşanlı'da ahırda çıkan yangında 47 koyun telef oldu

Yangın, ilçeye bağlı Tepecik beldesindeki A.P.'ye ait ahırda sabah saat 04.40 sıralarında meydana geldi. Elektrik kablosundan çıktığı tahmin edilen yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve hayvan sahiplerine haber verdi. Vatandaşların önce kendi imkanları ile söndürmeye çalıştığı yangında ahırdaki 60 koyundan 13'ü tahliye edilirken, 47 koyun yanarak telef oldu. Tavşanlı Belediyesine ait 3 itfaiye aracının müdahalesi ile yangın 2 saat süren çalışma sonucu söndürüldü.
Jandarma olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.
Ekipler hayvan hakkı ihlallerine karşı sahadaİçişleri Bakanlığı'nca 81 ilde çevre ve hayvanlara karşı işlenen suçlara müdahale için oluşturulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nde görevli ekipler, 'HAYDİ' (Hayvan Durum İzleme) uygulaması üzerinden gelen şikayetlere anında müdahale ediyor. Bugüne kadar 32 binden fazla kişinin indirdiği 'HAYDİ' uygulaması ile 1649 ihbara müdahale edildi.