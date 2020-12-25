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25.12.2020 - 09:45 | | İHA

Tavuk çiftliğine şok baskın! 46 kişiye kumar oynarken yakalandı

İzmir’de tavuk çiftliği olarak bildirimi yapılan alanda kumar oynatıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri, söz konusu çiftliğe yaptığı operasyonda kumar oynadıkları tespit edilen 46 kişiye kumar oynamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten toplamda 201 bin 250 TL para cezası kesti.

Tavuk çiftliğine şok baskın! 46 kişiye kumar oynarken yakalandı

İzmir’in Bayındır ilçesi Havuzbaşı Mahallesinde tavuk çiftliği olarak bildirimi yapılan alanda kumar oynatıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince adrese yapılan baskında, tavuk çiftliği olarak kullanılmak üzere inşa edilen alanda bulunan 46 kişiye kumar oynamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten toplamda 201 bin 250 TL para cezası kesildi.

Jandarma ekipleri, M.T., O.G., İ.D. ve S.K. isimli şahıslara kumar oynamak amacıyla yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatırken, operasyonda 1 adet tombala makinası, 1 adet kamera, 4 adet televizyon, 762 adet tombala kartı ve 6 bin adet çay markası ele geçirdi.

Suriyeli kadınların saç koparan sokak kavgası kameradaMuş'ta, kendisi gibi Suriye uyruklu biri kadın 3 genç kızın saldırısına uğrayan genç bir kadın, öldüresiye dövülerek saçları kopartıldı. Vatandaşların güçlükle ayırdığı kavga anı, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
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