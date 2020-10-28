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28.10.2020 - 17:01 | | DHA

Tazı Kanyonunda orman yangını kontrol altına alındı!

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki ünlü Tazı Kanyonu'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve kara müdahale edildi. Öte yandan çıkan yangının kontrol altına alındığı açıklandı.

Tazı Kanyonunda orman yangını kontrol altına alındı!

Manavgat ilçesinde bulunan Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndaki Tazı Kanyonu'nun bulunduğu ormanlık alanda yangın çıktı. Saat 14.50'de başladığı tespit edilen yangına müdahale için ekipler olay yerine yönlendirildi. 2 helikopter alevlere havadan müdahaleye başlarken, Taşağıl, Manavgat ve çevre ilçelerden de 10 arazöz bölgeye sevk edildi.

KONTROL ALTINDA

Ünlü Tazı Kanyonu'ndaki ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 dönümlük alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

 

Sürücülerin dikkatsizliği kazaya neden olduEylül ayında meydana gelen trafik kazalarından bazıları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına yansıdı. Ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarının sürücülerin dikkatsizliği ve kuralların ihlali sonucunda meydana geldiği görüldü.
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