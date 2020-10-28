Tazı Kanyonunda orman yangını kontrol altına alındı!

Manavgat ilçesinde bulunan Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndaki Tazı Kanyonu'nun bulunduğu ormanlık alanda yangın çıktı. Saat 14.50'de başladığı tespit edilen yangına müdahale için ekipler olay yerine yönlendirildi. 2 helikopter alevlere havadan müdahaleye başlarken, Taşağıl, Manavgat ve çevre ilçelerden de 10 arazöz bölgeye sevk edildi.

KONTROL ALTINDA

Ünlü Tazı Kanyonu'ndaki ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 dönümlük alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.