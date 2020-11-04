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04.11.2020 - 11:19 | | AA

TBMM önünde izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen 7 kişi gözaltına alındı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen 7 kişi gözaltına alındı.

TBMM önünde izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen 7 kişi gözaltına alındı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, TBMM Dikmen kapısı önüne gelen 7 kişi, Meclis'e sunulan "torba yasa"da yer alan esnek çalışma düzenlemesinin geri çekilmesi talebiyle basın açıklaması yapmak istedi. 

Polis ekipleri, izinleri olmadığı gerekçesiyle gruba müdahale etti. Çıkan arbedede 7 kişi gözatına alındı. 

Bira kutusuyla motosiklet kullanan sürücüye, para cezasıAntalya'da kısa süre önce elinde içki dolu bardakla motosiklet kullandığı gerekçesiyle idari para cezası uygulanan, sonrasında ise bira kutusuyla motosiklette görüntülenen Abdulrıza I.'ya, 2 bin 605 TL para cezası kesildi.
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