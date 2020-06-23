TCG Kınalıada’dan gövde gösterisi

Karadeniz’e bin 700 kilometre kıyı şeridi olan Türkiye, bölgede 2001 yılından beri Karadeniz Deniz İş Birliği Görev Grubu (BLACKSEAFOR) ve 2004 yılından beri Karadeniz Uyumu Harekatı (Operatıon Black Sea Harmony) ile düzenli olarak deniz gücü bulunduruyor. Jeopolitik önemi artan Karadeniz’de, Zonguldak Ereğli’nin ardından Trabzon’da ikinci deniz harekat üssünü kurmaya başlayan Türk Deniz Kuvvetleri, önceki gün çok uluslu bir harekata imza attı. Türkiye’nin savunma sanayideki gelişiminin kanıtı, Ada sınıfı korvetlerin sonuncusu TCG Kınalıada, ABD, Romanya ve Bulgaristan’a ait savaş gemileriyle birlikte deniz eğitimi yaptı. ABD’nin USS Oak Hill isimli çok amaçlı çıkartma gemisi ve tam donanımlı destroyer USS Porter’ın yanı sıra Bulgaristan’dan BGS Reshitelni ve Romanya’dan ROS R. Maria’nın birlikte yaptığı deniz geçiş eğitimlerinde, Kocaeli’deki Cengiz Topel Hava Üssü’nden kalkan deniz karakol uçakları da destek verdi. ABD hava unsurlarının da katıldığı deniz eğitimlerinde TCG Kınalıada’nın harekât ve manevra gücü NATO üyesi ülkeler tarafından bir kez daha görüldü.