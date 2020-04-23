Tebliğ Ne Demek? Tdk'ya Göre Tebliğ Etmek Ve Tebliğ Olunmak Anlamı Nedir?

Tebliğ, kelimesi dini manasıyla “haber vermek” anlamı taşımaktadır. Bu kelimenin çoğul hali tebligat olarak kabul edilmektedir. Bir kurum tarafından imza karşılığında iletilen mektuplara tebligat adı verilmektedir. Tebligat yapıldıktan sonra, tebliğ yapılan kişinin yasal olarak bilgilendirildiği ve konuyu öğrendiği kabul edilmektedir. Tebliğ kelimesi, spiritüalizm de ise “müteal irtibat ile alınmış bilgi” manasına gelmektedir.

Tebliğ Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Bildirme işi. Bildiri. Haber vermek.

Tebliğ etmek: Bir mesajı ya da bilgiyi ilgili kişiye iletmek, bildirmek.

Tebliğ olunmak: Bir mesaj ya da bilgi hakkında bilgilendirilmek, bildirilmek.

Tebligat: Bildirim.

Tebligatta bulunmak: Bildirim yayınlama, bildirimden haber etme, bildiri iletme ve bildirim gönderme





