Tedavi gÃ¶ren arkadaÅŸlarÄ±nÄ± unutmadÄ±lar

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RahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle Kilis Devlet Hastanesine baÅŸvuran 112 Acil Servis personeli ÅžÃ¼kriye YabancÄ±, Kovid-19 ÅŸÃ¼phesiyle tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Â DoÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ de karantina uygulamasÄ± kapsamÄ±nda hastanede geÃ§iren YabancÄ±'yÄ±, arkadaÅŸlarÄ± unutmadÄ±.

Â MeslektaÅŸlarÄ± iÃ§in getirdikleri pastayÄ± hastane bahÃ§esinde kesen saÄŸlÄ±k personelleri, kendilerine pencereden eÅŸlik eden arkadaÅŸlarÄ±na duygusal anlar yaÅŸattÄ±.

Kutlamaya katÄ±lan Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mahmut ArÄ±k, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, duygularÄ±nÄ± ifade etmekte zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Ã§alÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n talebi doÄŸrultusunda sÃ¼rpriz doÄŸum gÃ¼nÃ¼ kutlamasÄ± hazÄ±rlamaya karar verdiklerini ifade etti.

Â MÃ¼dÃ¼rlÃ¼k olarak, tedavisi baÅŸladÄ±ÄŸÄ± andan itibaren Ã§alÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±nÄ± yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±klarÄ±nÄ± anlatan ArÄ±k, "TÄ±bbi tedavinin yanÄ±nda psikolojik tedavi de Ã§ok Ã¶nemli. Mesai arkadaÅŸlarÄ± olarak kendisine bir sÃ¼rpriz yapalÄ±m dedik. DoÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼, sosyal mesafe kurallarÄ± Ã§erÃ§evesinde iÃ§eriye girmeden dÄ±ÅŸarÄ±dan kutladÄ±k." diye konuÅŸtu.

Â "EVDE KALIN SAÄžLIK Ã‡ALIÅžANLARI SÄ°ZLERÄ°N YANINDA"

YabancÄ±'nÄ±n en kÄ±sa zamanda iyileÅŸip kaldÄ±ÄŸÄ± yerden mesaisine devam etmesi iÃ§in duacÄ± olduklarÄ±nÄ± dile getiren ArÄ±k, "Bu vesileyle halkÄ±mÄ±za da 'Evde kalÄ±n, saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± sizlerin yanÄ±nda ve her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸe hazÄ±r' demek istiyorum." ifadesini kullandÄ±.

ArÄ±k, meslektaÅŸlarÄ±nÄ±n genel saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸunu ve her geÃ§en gÃ¼n daha da iyiye gittiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

Ä°l Ambulans Servisi BaÅŸhekimi Meryem KÃ¶se de Kilis'in kÃ¼Ã§Ã¼k bir il olmasÄ± nedeniyle Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n hepsinin birbirini yakÄ±ndan tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve aile gibi olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

YabancÄ±'nÄ±n mesai arkadaÅŸlarÄ± arasÄ±nda Ã§ok sevilen birisi olduÄŸunu ifade eden KÃ¶se, kendisinin en kÄ±sa sÃ¼rede iyileÅŸmesini beklediklerini belirtti.

Â Ã‡alÄ±ÅŸma arkadaÅŸÄ± Esma Cici de ÅžÃ¼kriye YabancÄ±'nÄ±n Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ biri olduÄŸunu vurgulayarak, "En kÄ±sa zamanda buradan Ã§Ä±kacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum." dedi.

Â DoÄŸum gÃ¼nÃ¼ sÃ¼rprizine Ã§ok sayÄ±da saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ä°l SaÄŸlÄ±k Hizmetleri BaÅŸkanÄ± Murat ÅžekeroÄŸlu ve aynÄ± birimin baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Ã–ztin de katÄ±ldÄ±.

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