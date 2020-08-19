TEİAŞ 150 sürekli işçi alımı | İŞKUR TEİAŞ başvurusu nasıl yapılır?

TEİAŞ Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilarının sürekli işçi kadrolarına 150 teknisyen alımı gerçekleşecek. TEİAŞ işçi alımı için başvurular 24-28 Ağustos 2020 tarihleri arasında İŞKUR üzerinen yapılacaktır.

TEİAŞ PERSONEL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Belirtilen başvuru tarihleri aralığında İŞKUR il müdürlüklerinin mezkezlerinden yada https://esube.iskur.gov.tr/ internet aadresi üzerinden 'İş Arayan' linkine TC kilik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapılacak.

Adaylarda aranacak şartlar İşkur iş ilanlarında ve internet sitesinde (www.teias.gov.tr) ilan edilecektir

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BAŞVURU SONUÇLARINA GÖRE SÖZLÜ SINAVA KATILIM

İŞKUR tarafından bildirilen;

- Talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının dört (4) katı ile

- Öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının dört (4) katı aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek ve bu adaylar sözlü sınava davet edilecektir.

Kura çekimi, iş ilanında belirtilen gün, saat ve adreste noter huzurunda yapılacaktır.

İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Şirketimizin internet sitesinin (www.teias.gov.tr) "duyurular" kısmından ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların başvuruları kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında sonlandırılabilecektir.

HANGİ İLE KAÇ İŞÇİ ALINACAK?

https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/ilanDetay.aspx?71f83cb5-b024-4875-abea-e4f5d9a5df31&kk=112916