Tekirdağ'da 77 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi!

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada Marmara Ereğlisi ilçesindeki bir işletmede gümrük kaçağı ve sahte içki bulunduğunu belirledi.

Adli makamlardan alınan izinle işletmede yapılan aramada gümrük kaçağı 20 litre votka, 11 litre rakı, 2 litre bira, 15 litre viski, 27 litre el yapımı şarap ile 17 içki şişelerinde kullanılan boş kapüşon, 22 paket yabancı bandrollü sigara, 2 litre el yapımı rakı, 2 küçük kutu içerisinde anason aroması, 33 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron sigara ve 2 kumar oynatmak maksatlı internet bağlantılı oyun makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.