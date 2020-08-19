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19.08.2020 - 10:30 | | AA

Tekirdağ'da coronavirüs nedeniyle yeni tedbirler alındı!

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Tekirdağ'da coronavirüs nedeniyle yeni tedbirler alındı!

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Aziz Yıldırım   başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu salgınla ilgili son durumu değerlendirdi.

Toplantıda alınan kararlara göre, sokak düğünlerinin süresi 3 saat olarak belirlendi.

65 yaş ve üzerindeki vatandaşların toplu ulaşım araçlarının yoğun olduğu 16.00 - 18.00 saatlerinde kullanması, düğün, cenaze, taziye, pazar yeri,  alışveriş merkezi, her türlü sosyal faaliyetlere, topluca bulunulan alanlara  girmeleri kısıtlandı.

Taksilerde 65 yaş ve üzeri kişilerin bulunması halinde araca 3 kişiden  fazla yolcu alınmaması kararlaştırıldı.

Ayrıca Vefa Destek Gruplarınca 65 yaş ve üzeri vatandaşların talepleri  halinde gerekli destek ve yardımın yapılması, toplu yemek verilmesinin  yasaklanması, diğer ayrıntı ve usullerin kaymakamlıklarca belirlenmesi kararı da  alındı.

 

Çarptığı arabaya bıraktığı notla 'insanlık ölmemiş' dedirttiVan’da park halindeki araca çarpan genç sürücü, çarptığı aracın sahibini bulamayınca “Aracın tüm masraflarını karşılamaya hazırım” şeklinde bıraktığı notla takdir topladı.
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