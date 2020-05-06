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06.05.2020 - 16:16 | | AA

Tekirdağ'da üvey oğluna işkence yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 7 yaşındaki üvey oğlunu darbettiği ve işkence yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Fevzi Paşa Mahallesi Naim Süleymanoğlu Sokak'taki apartmanın birinci katından ağlayan ve bağıran çocuk sesi duyan mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi.

Eve gelen polis ekipleri, 7 yaşındaki S.Y.A'nın elleri, ayakları, yüzü, başı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp ve yanık izleri olduğunu, saçının da kesildiğini belirledi.

Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, çocuğu Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hastanedeki tedavisinde şiddet uygulandığı belirlenen S.Y.A. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Burada pedagog ve avukat eşliğinde ifadesi alınan çocuğa polisler yemek ikram etti ve oyun oynadı. Çocuğun işlemlerinin ardından devlet korumasına alınacağı öğrenildi.

Tekirdağda üvey oğluna işkence yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

 

ÜVEY BABA GÖZALTINA ALINDI

Bir süredir imam nikahlı yaşadığı S.D.A.'nın oğlu S.Y.A'yı darbettiği ve işkence yaptığı iddia edilen üvey baba Ramazan A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anne S.D.A. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Tekirdağda üvey oğluna işkence yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

Çerkezköy'de üvey oğluna işkence yaptığı iddia edilen şahıs gözaltına alındıTekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 7 yaşındaki üvey oğlunu darbettiği ve işkence yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
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