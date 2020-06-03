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03.06.2020 - 17:25 |

Telafi eğitimi ne zaman yapılacak 2020? Telafi eğitimi nasıl olacak?

Corona virüsten dolayı uzaktan eğitim sistemine geçildi. Milli Eğitim Bakanlığı, resmi eğitim ve öğretim kurumları için telafi eğitim tarihi ike ilgili açıklama yaptı. Öğrenciler ise telafi eğitimin başlayacağı tarih ile ilgili açıklamanın detaylarını araştırıyor. İşte telafi eğitiminin başlayacağı tarih ile ilgili ayrıntılar...

Telafi eğitimi ne zaman yapılacak 2020? Telafi eğitimi nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. MEB'den gelen açıklamada telafi eğitimin başlayacağı tarih duyuruldu. Telafi eğitimin süresi de açıklanan konular arasında yer aldı. Öğrenciler ise MEB'in açıklamasının detaylarını arıyor. Peki telafi eğitimi ne zaman başlayacak?

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Telafi eğitimi 31 Ağustos tarihinde başlayacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIKLADI

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi takvimini açıkladı. 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze telafi eğitimleri üç hafta sürecek ve ders yılının başlamasıyla birlikte destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu devam edecek.

Uzaktan eğitim sürecinin arka planında telafi eğitimlerinin planlanmasıyla ilgili çalışmaların büyük bir titizlik içerisinde sürdürüldüğüne dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “EBA TV ve EBA internet uygulamasını mutlaka yüz yüze telafi eğitimlerle destekleyeceğiz. Bu süreçte öncelikle öğrencilerimizin okula uyumuna, psikososyal anlamda desteklenmelerine, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerdeki telafisine yoğunlaşıp destekleme ve yetiştirme kursları ile telafi eğitimlerimize yıl içerisinde devam edeceğiz.” dedi.

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