MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Tepki çeken görüntüler sonrası İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama
ABONE OL
24.03.2020 - 12:36 |

Tepki çeken görüntüler sonrası İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Sosyal medyada dün akşam yaşlı bir vatandaşı kaydederek paylaşılan video büyük tepki çekmişti. İçişleri Bakanlığı görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

Tepki çeken görüntüler sonrası İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dün hepimizi üzen görüntülere neden olan M.T.E. Ankara İl Emniyet Md. ekiplerince yakalanıp hakkında işlem başlatıldı. Videoya çektiği İhsan Amcamızı Kaymakamımız ziyaret ederek Bakanımız Sn bakanımız Süleyman Soylu ile telefonda görüştürdü. Amcamızdan bu münasebetsizlik adına özür diledik" denildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Sosyal medyada paylaşıldı! Tepki çığ gibi büyüyor

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Tepkiler üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bir açıklama yaptı. Bakan Soylu, "65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır" dedi.

 

Kiralık katil vahşeti! Son görüntüleri ortaya çıktıSultanbeyli'de evinin banyosunda ölü olarak bulunan Lale Bayram(25)'ın bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Polis cinayet şüphelisi olarak Lale Bayram'ın boşandığı eşi Yasin A. ile arkadaşı Servet K'yı gözaltına aldı. Şüphelilerden Servet K.'nın eski eşini öldürtmek için Yasin A. ile 8 bin 500 liraya anlaştığı ortaya çıktı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Lale Bayram'ın öldürülmeden hemen önce bir marketten alışveriş yaptığı görüntüler ortaya çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Balıkekir'de korkutan deprem! Büyüklüğü...

Son dakika... Balıkekir'de korkutan deprem! Büyüklüğü...

Milyonlarca çalışan için geçerli! O parayı alabilirsiniz

Milyonlarca çalışan için geçerli! O parayı alabilirsiniz

İngilizlerden yorum: Özgürlüğün sonu!

İngilizlerden yorum: Özgürlüğün sonu!

Corona virüs destekleri peş peşe geldi!

Corona virüs destekleri peş peşe geldi!

Sıradaki Haber