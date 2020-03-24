24.03.2020 - 12:36 |
Tepki çeken görüntüler sonrası İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama
Sosyal medyada dün akşam yaşlı bir vatandaşı kaydederek paylaşılan video büyük tepki çekmişti. İçişleri Bakanlığı görüntülerle ilgili açıklama yaptı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dün hepimizi üzen görüntülere neden olan M.T.E. Ankara İl Emniyet Md. ekiplerince yakalanıp hakkında işlem başlatıldı. Videoya çektiği İhsan Amcamızı Kaymakamımız ziyaret ederek Bakanımız Sn bakanımız Süleyman Soylu ile telefonda görüştürdü. Amcamızdan bu münasebetsizlik adına özür diledik" denildi.
BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
Tepkiler üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bir açıklama yaptı. Bakan Soylu, "65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır" dedi.
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