Tercihi Kalyoncu Üniversitesi oldu

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, üniversite tercihinde HKÜ’yü seçen Otuzoğlu’nu tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Otuzoğlu’nu ve ailesini Rektörlük binasında ağırlayan Türkay Dereli, Kalyoncu Üniversitesinin sunduğu imkanlar ile öğrenim hayatını başarılarla dolu geçireceğine inancının tam olduğunu ifade etti. Otuzoğlu; sanal mahkeme salonu, yurt dışı imkânları, dil eğitimi ve sektörle olan iş birliği ile kendini geliştirme imkânı bulacak.

Bu yıl 54 ilden gelen öğrencilerle kontenjanının yüzde 95’ini dolduran, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına hayatına 5 Ekim 2020 tarihinde başlayacak.