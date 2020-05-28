Terhisler ne zaman başlıyor? Terhis tarihleri...

Corona virüs ulaşımdan eğitime birçok alanı etkiledi... Covid-19 nedeniyle askerlik yerlerinin açıklanma tarihi ve terhis tarihleri ileri alındı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bugün yine bir hatırlatma yaparak terhis tarihlerini paylaştı. İşte detaylar...

TERHİSLER NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "31 Mayıs Pazar gününden itibaren terhisleri başlatacağız. Bununla ilgili önemli tedbirler alındı" dedi.

Bakan Akar, "Terhis olacak gençlerimiz 18 Mayıs'tan bu yana tedbir amaçlı gözetim altında. Şu ana kadar bunlar arasında herhangi bir vakaya rastlanmadı" diye konuştu. Bakan Akar, "Amacımız Mehmetçiği evlerine sağlıklı olarak göndermek, evlerinden birliklerimize gelecek gençlerimizin sağlam şekilde intikalini sağlamaktır" açıklamasını yaptı.