Termodinamik Nedir? TermodinamiÄŸin YasalarÄ± Nelerdir?

Termodinamik, elementler arasÄ±nda Ä±sÄ± alÄ±ÅŸveriÅŸini aÃ§Ä±klayan fizik alanÄ±dÄ±r. AynÄ± zamanda da bir sistem olarak ele alÄ±nmaktadÄ±r. TÃ¼m termodinamik sistemler yaygÄ±n ve yeÄŸin olma Ã¶zelliÄŸine sahip olmaktadÄ±r.Â

YaygÄ±n; tÃ¼m atomlarÄ±n bir araya gelmesi ile elde edilmektedir. ( hacim, kÃ¼tle, yÃ¼k ve enerji gibi)Â

YeÄŸin; elementleri oluÅŸturan atomlarÄ±n genelinde bulunan Ã¶zelliklerdir. YoÄŸunluk, basÄ±nÃ§ ve iÅŸi yeÄŸin Ã¶zelliÄŸidir. Ä°ki element bir arada olsa dahi, bu Ã¶zellikler deÄŸiÅŸmemektedir. Termodinamik yasalar ile aÃ§Ä±klanmakta ve fizik alanÄ±nda madde ve maddeler arasÄ±ndaki etkileÅŸimi anlamak adÄ±na etkili bir Ã§alÄ±ÅŸma alanÄ± oluÅŸturmaktadÄ±r.Â

TermodinamiÄŸin YasalarÄ± Nelerdir?

Â 1- TermodinamiÄŸin SÄ±fÄ±rÄ±ncÄ± YasasÄ±

Â Â Ä°ki sistem birbiri ile etkileÅŸim iÃ§inde olsa dahi durumlarÄ±mda hiÃ§bir deÄŸiÅŸiklik gÃ¶stermiyorsa, bu iki sistem birbiri ile dengededir. Yine iki sistem etkileÅŸime aÃ§Ä±k ve aralarÄ±nda mekanik etkileÅŸimle olan enerji transferi (iÅŸ) dÄ±ÅŸÄ±nda net enerji transferi (Ä±sÄ± geÃ§iÅŸi) yoksa bu iki sistem birbirleri ile Ä±sÄ±l dengededirler.Â

Â SÄ±fÄ±rÄ±ncÄ± ya da en son keÅŸfedilen yasa olmaktadÄ±r. A=B ve B=C ise A=C olduÄŸu anlamÄ±na gelmektedir. IsÄ±yÄ± tanÄ±mlayabilmek iÃ§in gerekli olan bir yasadÄ±r.Â

Â 2- TermodinamiÄŸin Birinci YasasÄ±Â

Â Bir sistemin iÃ§ enerjisindeki deÄŸiÅŸim miktarÄ±, o sisteme ilave edilen Ä±sÄ± miktarÄ± ile sistemin Ã§evresine uyguladÄ±ÄŸÄ± iÅŸ arasÄ±ndaki farka eÅŸittir.

Bu yasada ise enerjinin var edilemeyeceÄŸi gibi yok da olmayacaÄŸÄ±nÄ± ifade etmektedir. Enerjinin Ä±sÄ±ya ya da iÅŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸebildiÄŸini aÃ§Ä±klamaktadÄ±r. Enerji miktarÄ± ise baÅŸlangÄ±Ã§tan farklÄ± olamaz. Enerji miktarÄ± kadar iÅŸ ya da Ä±sÄ± oluÅŸturulabilir.Â

Â 3- TermodinamiÄŸin Ä°kinci YasasÄ±

Entropi (dÃ¼zensizlik) ya aynÄ± kalÄ±r ya da giderek bÃ¼yÃ¼r. Evrendeki entropi asla kÃ¼Ã§Ã¼lemez.

Bu yasa fizikte son derece Ã¶nemli bir yere sahiptir. Bir ortamda bulunan element ya da atomlar arasÄ±ndaki entropi zamanla artmaktadÄ±r. Kutu iÃ§erisinde 4 kÃ¶ÅŸeye konulan bilyelerin bir sÃ¼re sonra daÄŸÄ±larak entropi artÄ±ÅŸÄ± oluÅŸturacaÄŸÄ± Ã¶rneÄŸi ile aÃ§Ä±klanmaktadÄ±r. Bu durum kesin deÄŸildir.Â

Â 4-Termodinamik ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ YasasÄ±Â

SÄ±caklÄ±k mutlak sÄ±fÄ±ra yaklaÅŸtÄ±kÃ§a, en duraÄŸan hÃ¢lindeki bir elementin kusursuz bir kristalinin entropisi de sÄ±fÄ±ra yaklaÅŸÄ±r.

ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ yasa ise, ikinci yasada bahsedilen entropi iÃ§in referans deÄŸer olarak kabul edilmektedir. Sistemin sÄ±caklÄ±k deÄŸerinin 0 olmasÄ± durumunda, sistemin entropisi de 0 olmaktadÄ±r. Sistemin sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± ve entropi yanÄ± dÃ¼zensizliÄŸi arasÄ±nda sÄ±kÄ± bir baÄŸ olduÄŸunu gÃ¶steren yasa olmaktadÄ±r.