MÄ°T ve Jandarmaâ€™nÄ±n 17 EylÃ¼lâ€™de ÅžÄ±rnakâ€™Ä±n Silopi ilÃ§esinde sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesinde gece saatlerinde yaptÄ±ÄŸÄ± operasyonda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKKâ€™nÄ±n suikast timi Ã¼yesi olduklarÄ± deÄŸerlendirilen iki terÃ¶rist etkisiz hale getirildi. TerÃ¶ristlerin kamuflajlÄ± ÅŸekilde gizlendikleri mÄ±sÄ±r tarlasÄ±nda sigara iÃ§tikleri sÄ±rada, sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesini arama ve tarama faaliyeti yapan Ä°HA tarafÄ±ndan tespit edildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Etkisiz hale getirilen terÃ¶ristlerin Ã¼zerinde Ã¶rgÃ¼tte Ã¼st dÃ¼zey ve tecrÃ¼beli terÃ¶ristlerin kullandÄ±ÄŸÄ± M16 tÃ¼feÄŸi ele geÃ§irildi.

SÄ°GARA Ä°Ã‡Ä°NCE FARKEDÄ°LDÄ°LER

DHAâ€™nÄ±n gÃ¼venlik uzmanlarÄ±ndan edindiÄŸi bilgilere gÃ¶re, sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesinde rutin arama ve tarama faaliyetleri yÃ¼rÃ¼ten Ä°HAâ€™larÄ±n termal kamerasÄ±na Silopiâ€™deki sÄ±nÄ±ra yakÄ±n bir mÄ±sÄ±r tarlasÄ±nda kÃ¼Ã§Ã¼k bir Ã§ift Ä±ÅŸÄ±k kaynaÄŸÄ± takÄ±ldÄ±. Bu ipucunun deÄŸerlendirilmesi sonrasÄ± saatlerce bÃ¶lgeye odaklanan Ä°HAâ€™lar Ã¶nce iki kiÅŸinin mÄ±sÄ±r tarlasÄ±nda defalarca sigara iÃ§tiÄŸini tespit etti. Ancak daha detaylÄ± yapÄ±lan gÃ¶zlemler sonucu ay Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da yardÄ±mÄ±yla bu kiÅŸilerin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK kamuflajÄ± giydikleri, sÄ±rt Ã§antasÄ± ile uzun namlulu silah taÅŸÄ±dÄ±klarÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±. Bu kiÅŸilerin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK mensubu olduÄŸu kesinleÅŸtirildikten sonra operasyon iÃ§in dÃ¼ÄŸmeye basÄ±ldÄ±.

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SANSASYONEL VE BÃœYÃœK BÄ°R EYLEM PLANLADIKLARI ORTAYA Ã‡IKTI

Operasyon sonrasÄ±nda ele geÃ§irilen mÃ¼himmatla Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k ve sansasyonel bir eylem planladÄ±klarÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±. M16 silahlarÄ±n Ã¶rgÃ¼t iÃ§inde Ã¼st dÃ¼zey ve tecrÃ¼beli PKK mensuplarÄ±nca kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. TerÃ¶ristlerin sÄ±rt Ã§antalarÄ±nda 2 adet M-16 tÃ¼feÄŸin yanÄ± sÄ±ra, 300 mermi, keskin niÅŸancÄ± silahÄ±, 4 adet el bombasÄ±, 7 adet RPG7 bombasÄ±, gÃ¶rÃ¼ÅŸ dÃ¼rbÃ¼nÃ¼, yaklaÅŸÄ±k 15 bin dolar ve bir adet aksiyon kamerasÄ± ele geÃ§irildi.

SALDIRIYI KAYDA ALACAKLARDI

GÃ¼venlik uzmanlarÄ± etkisiz hale getirilen terÃ¶ristlerin yapacaklarÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± kayÄ±t altÄ±na alÄ±p, propaganda iÃ§in yayÄ±nlamayÄ±, 15 bin dolarÄ± da bu iÅŸ iÃ§in kendilerine yardÄ±m eden iÅŸbirlikÃ§ilere vermeyi planladÄ±klarÄ±nÄ±n deÄŸerlendirildiÄŸini bildirdi. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n hedefinde toplumda infial oluÅŸturacak yÃ¼ksek mevkide bir devlet gÃ¶revlisi olabileceÄŸi deÄŸerlendiriliyor.