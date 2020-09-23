MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
ABONE OL
23.09.2020 - 14:05 | | AA

Terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesindeki terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve mağaralarda, aralarında el yapımı patlayıcıların da bulunduğu mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

Terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başarıyla devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, komandolar tarafından tespit edilen sığınak ve mağaralarda yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda 10 el yapımı patlayıcı (EYP), 3 EYP düzeneği, 4 havan mühimmatı, 1 havan nişangahı, 2 RPG-7 sevk fişeği, 81 mühimmat kovanı, 1 dürbün, 1 telsiz, 1 güneş enerjili power bank, 1 hilti, 1 dört bölmeli komuta çadırı ve 800 litre akaryakıt ile çok sayıda yaşam malzemesinin ele geçirildiği ifade edildi.

Rusya'da mahkumlar metrelerce tünel kazarak ceza evinden kaçtıRusya’da 6 mahkumun cezaevi içerisinden metrelerce uzunlukta bir tünel kazarak kaçtığı anlaşıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Samsun’da imam ve müezzinde korona çıktı! Cami dezenfekte edildi

Samsun’da imam ve müezzinde korona çıktı! Cami dezenfekte edildi

Asgari ücretliye güzel haber! Maaşlara yansıyacak

Asgari ücretliye güzel haber! Maaşlara yansıyacak

Avrupa koronavirüste ikinci dalgaya diz çöktü!

Avrupa koronavirüste ikinci dalgaya diz çöktü!

Malkara'da çıkan anız yangınında 700 dönüm arazi zarar gördü

Malkara'da çıkan anız yangınında 700 dönüm arazi zarar gördü

Sıradaki Haber