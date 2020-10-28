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28.10.2020 - 14:28 | | milliyet.com.tr

Terör örgütüne darbe! MSB son gelişmeleri paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Pençe Kaplan Operasyonu'na ilişkin son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada, 'Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu’nda teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz' denildi.

Terör örgütüne darbe! MSB son gelişmeleri paylaştı

MSB'de yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu’nda teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz.

Mağara ve sığınaklarda yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Arama-tarama faaliyetleri sonucunda;

-2 adet Zagros keskin nişancı tüfeği
-14 adet EYP,
-3 adet el bombası,
-3 adet mayın,
-19 adet Alpha fire düzenek,
-300 adet 7,62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı,
-78 adet 40mm B/A mühimmatı,
-2 adet roket mühimmatı,
-20 adet Zagros mühimmatı,
-80 adet 12,7 mm fişek,
-400 adet Doçka fişeği,
-6 adet RPG-7 mühimmat ve sevk fişeği,
-48 adet elektrikli fünye,
-1 adet gece görüş dürbünü,
-1 adet jeneratör,
-1 adet oksijen tüpü ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Terör örgütüne darbe MSB son gelişmeleri paylaştı

Terör örgütüne darbe MSB son gelişmeleri paylaştı

Terör örgütüne darbe MSB son gelişmeleri paylaştı

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