Terör örgütüne darbe! MSB son gelişmeleri paylaştı

MSB'de yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu’nda teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz.

Mağara ve sığınaklarda yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Arama-tarama faaliyetleri sonucunda;

-2 adet Zagros keskin nişancı tüfeği

-14 adet EYP,

-3 adet el bombası,

-3 adet mayın,

-19 adet Alpha fire düzenek,

-300 adet 7,62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı,

-78 adet 40mm B/A mühimmatı,

-2 adet roket mühimmatı,

-20 adet Zagros mühimmatı,

-80 adet 12,7 mm fişek,

-400 adet Doçka fişeği,

-6 adet RPG-7 mühimmat ve sevk fişeği,

-48 adet elektrikli fünye,

-1 adet gece görüş dürbünü,

-1 adet jeneratör,

-1 adet oksijen tüpü ve yaşam malzemesi ele geçirildi.





