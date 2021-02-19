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19.02.2021 - 18:43 | | AA

Teröristlerin attığı roketler Hakkari'deki köye düştü! TSK'dan anında yanıt

Teröristler tarafından Irak'ın kuzeyinden atılan roketler, Çukurca'daki bir köye düştü. Herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı saldırının hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları teröristlere ait sınır ötesindeki hedefleri ateş destek vasıtalarıyla vurdu.

Teröristlerin attığı roketler Hakkari'deki köye düştü! TSK'dan anında yanıt

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK tarafından, Irak'ın kuzeyinden Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki askeri birliğe roketli taciz ateşi gerçekleştirildi.

Teröristlerin saldırısında roketlerden biri kışladaki boş alana düşerken diğer iki roket kışlaya 1,5 kilometre mesafedeki Narlı Köyü'ndeki cami ile bir evin yakınına düştü.

Teröristlerin attığı roketler Hakkarideki köye düştü TSKdan anında yanıt


Herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı saldırının hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, teröristlere ait sınır ötesindeki hedefleri ateş destek vasıtalarıyla vurdu.

Güvenlik uzmanları, terör örgütü PKK'nın Gara'da gerçekleştirdiği katliamın ardından yaptığı bu saldırıyla da masum vatandaşları hedef almayı sürdürdüğünü, insanlık düşmanı faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.

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