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24.04.2020 - 17:03 |

Tespih Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Tesbih Mi Yoksa Tespih Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

Tek bir harf üzerinden en çok karıştırılan kelimelerden biri olarak tespih öne çıkıyor. Genelde yazım noktasında yanlış bilinen bu kelime için pek çok kişi TDK üzerinden bilgi almaya çalışmaktadır. Peki, tespih nasıl yazılır? TDK Sözlük'te tesbih mi yoksa tespih olarak mı yazıyor? İşte doğru yazılışı hakkında bilinmesi gerekenler.

Tespih Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Tesbih Mi Yoksa Tespih Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

 Tespih kelimesi en çok karıştırılan ve yanlış yazılan sözcüklerden biridir. Türk Dil Kurumu'na göre ele alındığında bu kelimenin doğru yazılışı ‘tespih’ şeklinde geçmektedir.

 Tesbih TDK’ya Göre Yazılışı

 Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında bu kelimenin doğru yazılışı ‘tespih’ biçiminde öne çıkıyor. Bu yazılışı itibarıyla cümle içerisinde ya da tek başına kullanabilirsiniz.

 Tespih (Doğru)

 Tesbih (Yanlış)

 Tespih Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

 Pek çok kişi tarafından Tespih kelimesinin yazılışı yanlış bilinmektedir. Doğru olan ‘tespih’ biçiminde yazımıdır. Aynı zamanda belirli cümleler üzerinden ele almak mümkün.

 ‘’Tespih Türkiye'de her dönem büyük ilgi görür.’’

 ‘’ Gerçek tespih yapımı için mutlaka uzmanlardan destek alınmalıdır.’’

 Tespih Nedir?

 Namazın ardından dini sözleri dile getirirken oyalamak amaçlı kullanılan eşya şeklinde tespih kelimesini nitelemek mümkün.

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