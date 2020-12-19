Test yaptırıp yola çıktılar, HES koduna takıldılar

Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili Aksaray-Adana karayolunda araçları durdurup, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı. Polis, durdurduğu 16 NZN 80 plakalı otomobil şoförü Mesut S. ile ağabeyi Abdullah S'nin HES kodunu kontrol etti.



Yapılan kontrolde Abdullah S.nin testinin pozitif ve Mesut Snin temaslı olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Abdullah S. ile kardeşi Mesut S., çağrılan ambulansla KYK yurduna yerleştirilip karantinaya alındı. Hakkında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını ihlal ettiği gerekçesiyle de 3 bin 150şer TL idari para cezası uygulanan Mesut S. "Biz dün akşam ağabeyim ile test verdik ve bugün yolda durumu öğrendik. Gaziantepten Kırklareline gidiyorduk. Ağabeyim pozitif çıktı ben de negatif çıktım, Patlama olan hastanede test yaptırmıştık" dedi.