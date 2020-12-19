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19.12.2020 - 18:38 |

Test yaptırıp yola çıktılar, HES koduna takıldılar

Gaziantep'te, koronavirüs testi yaptırıp yola çıkan Mesut S. (26), ile ağabeyi Abdullah S. (28)nin testinin pozitif, kardeşinin de temaslı olduğu Aksaray'da polis kontrolünde HES kodu sorgulamasında belirlendi. Ambulansla karantinaya alınmak için KYK yurduna götürülen kardeşlere 3 bin 150şer TL idari para cezası uygulandı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili Aksaray-Adana karayolunda araçları durdurup, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı. Polis, durdurduğu 16 NZN 80 plakalı otomobil şoförü Mesut S. ile ağabeyi Abdullah S'nin HES kodunu kontrol etti.

Yapılan kontrolde Abdullah S.nin testinin pozitif ve Mesut Snin temaslı olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Abdullah S.  ile kardeşi Mesut S., çağrılan ambulansla KYK yurduna yerleştirilip karantinaya alındı. Hakkında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını ihlal ettiği gerekçesiyle de 3 bin 150şer TL idari para cezası uygulanan Mesut S. "Biz dün akşam ağabeyim ile test verdik ve bugün yolda durumu öğrendik. Gaziantepten Kırklareline gidiyorduk. Ağabeyim pozitif çıktı ben de negatif çıktım, Patlama olan hastanede test yaptırmıştık" dedi.

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 19 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 195 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 5 bin 501 oldu, 25 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 779 bin 68'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz." dedi.
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