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14.10.2020 - 07:00 |

TEV’den uzaktan eğitime destek

Türk Eğitim Vakfı (TEV), pandemi döneminde bursiyerlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik aksiyonlar almasına kaynaklık etmek üzere “Bursiyer İhtiyaç Analizi Araştırması” gerçekleştirdi. TEV’e gönüllü destekte bulunan Akademetre’nin araştırması kapsamında 4.500 üniversite bursiyerinden 1.000’e yakın öğrencinin evinde hiç bilgisayar olmadığı tespit edildi.

TEV’den uzaktan eğitime destek

Bilgisayar ihtiyacı olan üniversite bursiyerlerinin yüzde 93’ü hanesinde ya hiç bilgisayarı olmadığını ya da öğrenim gören birden fazla kardeş varken sadece 1 bilgisayar olduğunu belirtti. TEV, bu öğrencilere destek olmak amacıyla “Bir bağışla, onu eğitime bağla” mottosuyla Uzaktan Eğitimde Eşit Fırsat Hareketi’ni hayata geçirdi. Bu kapsamda ilk etapta, acil ihtiyacı bulunan, hanesinde 3 ve 3’ten fazla öğretim çağında çocuk bulunup hiç bilgisayarı olmayan 254 öğrenciye teknoloji desteğinde bulunulması hedefleniyor.

Vakıf, bu hareket kapsamında gençlerin uzaktan eğitimdeki temel ihtiyaçlarına çözüm olmak adına herkesi bu harekete destek olmaya çağırarak, yapılacak bağışlarla evinde hiç bilgisayar olmayan 1.000 bursiyerin eğitim yolculuğuna umut olunabileceğinin altını çiziyor.

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