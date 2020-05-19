THY 19 Mayıs hatıra bileti | Tarihi yolculuk bileti alma ekranı

THY'nin bu yıl başlattığı THY 19 Mayıs tarihi yolculuk hatıra bileti kampanyası büyük ilgi gördü. Kampanyaya katılan kişi sayısı 10 milyona yaklaşmak üzere... Hala bilet alınırken hala hatıra bileti almayanlar 'THY 19 Mayıs tarihi yolculuk hatıra bileti nasıl alınır?' diye soruyor.

THY TARİHİ YOLCULUK 19 MAYIS HATIRA BİLETİ NASIL ALINIR?

Bu tarihi yolculuğa evlerinde kalarak katılmak isteyen kişiler "www.tarihiyolculuk.com" adresi üzerinden hatıra biletlerini oluşturabilecek. Oluşturulan hatıra biletler bugünden itibaren "#TarihiYolculuk ve #TK1919" etiketleriyle sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılabilecek.

Kayıt olma ekranına adınız ve soyadınızı yazarak 'uçuşa katıl' butonuna tıklamanız yeterli.

THY TARİHİ YOLCULUK (19 MAYIS) BİLETİ SATIN ALMA EKRANI TIKLAYINIZ