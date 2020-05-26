Türkiye aldığı önlemlerle corona virüse karşı güzel bir mücadele sergiledi. Alınan sokağa çıkma yasakları epey bir işe yaradı. Her geçen gün tablo iyiye gidiyor. Hal böyle olunca vatandaşlar da seyahat yasaklarının son bulmasını bekliyor. Memleketlerine ve yazlıklara gidip rahat bir nefes almak isteyen milyonlarca kişi şu sıralar 'THY ve Pegasus uçuşları ne zaman başlayacak? Uçak ve otobüs seferleri ne zaman başlıyor?' diye soruyor.

THY'DEN AÇIKLAMA

Türk Hava Yolları yaptığı açıklama ile "Yeni koronavirüs (COVID-19) küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda; iç hat uçuşlarımız 04 Haziran 2020, dış hat uçuşlarımız 10 Haziran 2020 tarihine kadar durdurulmuştur." diye belirtti.

PEGASUS'TAN AÇIKLAMA

28 Mayıs-3 Haziran 2020 İptal Olan Yurt İçi Seferlerinin Bilet İşlemleri Hakkında

Korona virüsü için alınan ilave tedbirler doğrultusunda 28.05.2020 tarihinden 03.06.2020 (dahil) tarihine kadar tüm yurt içi seferlerimiz iptal edilmiştir.

25.03.2020 tarihinde yayınlanan SHY-Yolcu yönetmeliğine istinaden Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle iptal olan seferler için bilet işlemleri aşağıdaki gibi düzenlenecektir.

Ücretsiz Açığa Alma:

İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz açığa alma işleminizi flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden rahatlıkla yapabilirsiniz.

- Biletinizi açığa almak ücretsizdir.

- Açık biletinizi 1 yıl süreyle dilediğiniz rotada kullanabilirsiniz.

- Açık biletinizi kullanmadığınız takdirde uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra ÜCRETSİZ İADE hakkına sahip olursunuz.

- Açığa almış olduğunuz bileti yeniden kullanırken seçmiş olduğunuz yeni bilet ile eski biletiniz aynı ücret sınıfında olduğu sürece bilet farkı alınmayacaktır.

Ücretsiz Değişiklik:

İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz değişiklik işleminizi flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden rahatlıkla yapabilirsiniz.

- 26 mart 2020 ve öncesinde alınan biletlerde cezasiz ve ücret farkı ödemeden 27 Mart 2021 tarihine kadar dilediğiniz bir uçuşla degisiklik yapabilirsiniz.

- 26 mart 2020 tarihinden sonra alınacak biletlerde seferin iptal olması halinde değişiklik cezası ödemeden sadece varsa yeni biletle arasındaki ücret farkını ödeyerek değişiklik yapabilirsiniz.

- Bilet değişikliği yaparken seçmiş olduğunuz yeni bilet ile eski biletiniz aynı ücret sınıfında olduğu sürece bilet farkı alınmayacaktır.

Ücretsiz İade:

İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz iade işleminizi sadece 0 (850) 250 67 02 numaralı çağrı merkezimizi arayarak gerçekleştirebilirsiniz.

- 25.03.2020 tarihinde yayınlanan SHY-Yolcu yönetmeliğine istinaden Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle iptal olan seferler için iade ödemenizi karşılıklı uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra alabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Pegasus Hava Yolları

HES KODU NEDİR?

HES kodunuz; Hayat Eve Sığar mobil uygulamasını kullanarak, e-Devlet üzerinden veya aralarında boşluk olacak şekilde HES, T.C. kimlik numaranız, kimlik seri numaranızın son 4 rakamı ve HES kodunuz için geçerli olması gereken gün sayısını yazıp (Örnek: HES 12345678901 5376 30) 2023’e SMS yollayarak edinebileceğiniz ve yurt içi uçuşlar için rezervasyon ve biletleme aşamasında kullanacağınız 10 ya da 12 haneli kodu ifade eder.