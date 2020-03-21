THY'den 65 yaÅŸ ve Ã¼stÃ¼ iÃ§in yeni karar

21.03.2020 - 21:30 | | DHA
THY'den 65 yaÅŸ ve üstü için yeni karar
Corona virÃ¼s nedeniyle 65 yaÅŸ ve Ã¼stÃ¼ ile kronik rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± olanlara SokaÄŸa Ã‡Ä±kma YasaÄŸÄ±'nÄ±n uygulanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan TÃ¼rk Hava YollarÄ±, bu yaÅŸ grubunda olan yolcularÄ± uÃ§uÅŸlara kabul edilmeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.Â
Konuyla ilgili olarak THY BasÄ±n MÃ¼ÅŸaviri Yahya ÃœstÃ¼n Twitter yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "65 yaÅŸ ve Ã¼stÃ¼ yolcularÄ±mÄ±z, Siz bizim iÃ§in Ã§ok deÄŸerlisiniz. Sizin tecrÃ¼belerinizden Ã§Ä±karacaÄŸÄ±mÄ±z daha Ã§ok ders var. OnlarÄ± bizimle paylaÅŸabilmeniz iÃ§in bu sÃ¼reÃ§ sonuna kadar evde kalmanÄ±zÄ± arzuluyoruz. O nedenle sizlerle uÃ§uÅŸumuza kÄ±sa bir ara veriyoruz" dedi.
Bank bulamayÄ±nca bu kez oraya oturdular!TekirdaÄŸâ€™Ä±n merkezi ilçesi SüleymanpaÅŸaâ€™da corona virüsüne önlem amaçlÄ± kent merkezindeki banklar kaldÄ±rÄ±lÄ±nca vatandaÅŸlar sahile akÄ±n edip sahile sÄ±fÄ±r duvara oturdu. Duvarda oturanlarÄ± kameraya almaya çalÄ±ÅŸan gazetecileri fark eden bir grup yaÅŸlÄ± vatandaÅŸ ise hemen toparlanÄ±p uzaklaÅŸmaya çalÄ±ÅŸtÄ±.