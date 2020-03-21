THY'den 65 yaÅŸ ve Ã¼stÃ¼ iÃ§in yeni karar

Konuyla ilgili olarak THY BasÄ±n MÃ¼ÅŸaviri Yahya ÃœstÃ¼n Twitter yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "65 yaÅŸ ve Ã¼stÃ¼ yolcularÄ±mÄ±z, Siz bizim iÃ§in Ã§ok deÄŸerlisiniz. Sizin tecrÃ¼belerinizden Ã§Ä±karacaÄŸÄ±mÄ±z daha Ã§ok ders var. OnlarÄ± bizimle paylaÅŸabilmeniz iÃ§in bu sÃ¼reÃ§ sonuna kadar evde kalmanÄ±zÄ± arzuluyoruz. O nedenle sizlerle uÃ§uÅŸumuza kÄ±sa bir ara veriyoruz" dedi.