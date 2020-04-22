Tıbbi laboratuvar teknikleri görevi nedir? Tıbbi laboratuvar uzmanı ne iş yapar, nasıl olunur?

Hasta haklarına saygılı ve kendisine verilen görevi her şartta yerine getiren tıbbi laboratuvar teknikleri, güçlü bir ruhsal ve fiziksel yapıya sahiptir. Laboratuvar uzmanı iş bulma konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamamakta ve birçok iş imkanı ile karşılaşmaktadır. Öğrencilerin en arzu ettiği bölümlerden biri olan tıbbi laboratuvar teknikleri, iş bulma konusunda farklı alternatifler sunmaktadır.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Görevi Nedir?

Analiz için gerekli olan ortamı ve çözeltiyi hazırlayan tıbbi laboratuvar teknikleri, elde edilen bütün sonuçları yazılı veya dijital olarak kaydetmektedir. Laboratuvar malzemelerini kullanarak ölçümler yapmakta ve laboratuvar içerisinde kullanılan her türlü malzemenin hijyenik koşullarını yerine getirmektedir.

Tıbbi Laboratuvar Uzmanı Ne İş Yapar?

Tıbbi laboratuvar uzmanı, laboratuvarın uluslararası standartlara uygun olarak çalışmasını sağlamakla birlikte laboratuvar ekibinin çalışmalarını organize etmektedir. Test sonuçlarının sağlık kuruluşlarında hasta ve doktorlara ulaşmasını sağlamakta olup laboratuvar işleyişini planlamaktadır. Laboratuvar malzemelerinin sayımlarını gerçekleştirerek kontrol eden tıbbi laboratuvar uzmanı, yapılan analiz sonuçlarını da kaydetmektedir.

Sağlık kuruluşların laboratuvarında görev alan tıbbi laboratuvar uzmanı, görevini eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlüdür. Zaman zaman iş birliği içerisinde görevini yerine getiren tıbbi laboratuvar uzmanı, genel olarak tek başına çalışmaktadır. Tahliller için gerekli olan kimyasal sıvıların temini ve fiziksel koşulların yerine getirilmesi, tıbbi laboratuvar uzmanı sayesinde olmaktadır.

Tıbbi Laboratuvar Uzmanı Nasıl Olunur?

Tıbbi laboratuvar uzmanı olabilmek için meslek yüksekokullarının Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programını tamamlamak gerekmektedir. Eğitim süresi 2 yıl olmakla birlikte staj zorunludur. Staj yapan öğrenciler, klinik laboratuvarlarda çalışmaktadır. Sorumluluk sahibi, rutin işlerden sıkılmayan, dikkatini uzun bir süre bir noktaya yoğunlaştırabilen, sabırlı, iletişimi kuvvetli ve biyoloji ile kimya gibi konulara ilgili olan kişiler, tıbbi laboratuvar uzmanı olabilmektedir.