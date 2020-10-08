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08.10.2020 - 16:35 |

Tiktok silme | TikTok hesap silme, kapatma, dondurma nasıl yapılır?

TikTok çılgınlığı tüm dünyada devam ederken bazı kullanıcılar bu platformadan çeşitli nedenlerla ayrılmak istiyor. Bu nedenle de TikTok hesap silme, kapatma, dondurma nasıl yapılır? soruları peş peşe geliyor.

Tiktok silme | TikTok hesap silme, kapatma, dondurma nasıl yapılır?

Tiktok'ta her gün binlerce video yayınlanıyor. Bazen buradan paylaşılan videolar akım haline geliyor. Fakat bazı kullanıcılar ise uygulamayı silmek istiyor. İşte burada TikTok hesap silme, kapatma, dondurma nasıl yapılır? soruları devreye giriyor. İşte detaylar...

TİKTOK HESABI NASIL SİLİNİR?

Hesabınızı silmek kalıcıdır ve geri alınamaz. Silinen bir hesap kurtarılamaz. TikTok'ta bir sorun yaşıyorsanız, bize bildirmek için Destek Ekibi ile iletişime geçin.

1. Profil sekmenize gidin.

2. Ayarlar simgesine dokunun (...)sağ üst köşede.

3. Hesabımı Yönet> Hesabı Sil'e dokunun.

4. Hesabınızı silmek için uygulamadaki adımları izleyin.

Hesabınız silindikten sonra:

- TikTok'ta oturum açmak için hesabı kullanamazsınız.

- Yayınladığınız videolara erişimi kaybedeceksiniz.

- Satın alınan öğelere erişiminizi kaybedeceksiniz ve geri ödeme alamayacaksınız.

- Sohbet mesajları gibi paylaşılan bilgiler başkaları tarafından görünmeye devam edebilir.

TikTok hesabınızı silmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

TİKTOK HESAP SİLME 

Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.
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