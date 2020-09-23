TikTok ve İzmir Büyükşehir Belediyesi çevre dostu hareket için bir araya geldi

Dünyanın önde gelen kısa video platformu TikTok, Türkiye'de ve tüm dünyada kullanıcıların sosyal konularda farkındalık yaratabilecekleri bir platform haline geldi. Sürdürülebilir kalkınma için harekete geçen TikTok, çevreyi korumanın ve karbon emisyonunu düşürmenin önemine dikkat çekmeyi hedefliyor. TikTok bu amaçla 22 Eylül Otomobilsiz Kent Günü kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle bir araya gelerek #HerşeyDoğaİçin etiketli bir kampanya başlattı. 22-28 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek uygulama içi kampanyada kullanıcılar 'doğa için bir şeyler yapmaya' teşvik ediliyor ve çevre dostu olmanın ipuçlarını paylaşıyorlar.

Türkiye'nin en çevreci belediyelerinden biri olarak bilinen İzmir Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda yavaş yaşam felsefesine odaklanan Cittaslow hareketini de Türkiye’ye getirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu çevreci faaliyetlerin bir örneği olarak bisiklet kullanımını teşvik ediyor. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde TikTok'ta, #hareketlilikhaftasıizmir etiketiyle çevreyi korumaya odaklı videoların paylaşılacağı bir kampanya başlatılacak. Belediye, yeni dijital platformu Izmir Vibes’ı da tanıtacak. Bugün 12: 30'da TikTok üzerinden yapılacak canlı yayında İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer çevre sorunları ve çevre dostu olmanın önemi hakkında bir konuşma yapacak ve Karbon Ayak İzi Heykeli’nin açılışını gerçekleştirecek. Program kapsamında etkinliklerde çekilen videolara yer verilerek ‘Otomobilsiz Kent’ videosu paylaşılacak ve canlı DJ performansı sergilenecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konu hakkındaki düşüncelerini, “Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, Otomobilsiz Kent Günü’nde motorlu araçlara açık sokakları trafiğe kapatıyoruz. Amacımız yaya hareketliliğini artırmak, motorsuz ulaşımı teşvik etmek. Teknoloji hızla gelişiyor, nüfus artıyor, ihtiyaçlar çeşitleniyor. Artık en basit yaşam faaliyetlerimizi sürdürürken bile karbondioksit üretiyoruz. Bireysel karbon salınımını azaltmanın en etkili yolu ulaşım alışkanlıklarımızı değiştirmek. Yürüyerek, bisiklet kullanarak, toplu ulaşımı tercih ederek veya özel aracımızı paylaşımlı kullanarak karbon ayak izimizde yüzde 10’luk bir azalma sağlayabiliriz. Ormanları koruyarak sağladığımız faydayı yaptığımız yanlış ulaşım tercihleriyle ortadan kaldırmayalım” sözleriyle ifade etti.

Bugüne kadar sokak hayvanlarının korunması, sürdürülebilir bir gelecek ve eğitim gibi alanlarda farkındalık yaratacak kampanyalar birçok sosyal kampanyaya öncülük eden TikTok, bu kapsamda sivil toplum kuruluşları ve belediyelerle iş birliği gerçekleştirdi. TikTok farkındalık yaratacak projelere imza atmaya devam ediyor.