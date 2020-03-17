Timuçin Esen ve Taner Ölmez corona virüsünden korunmanın yollarını anlattı!

Ekranların iki sevilen ismi Timuçin Esen ve Taner Ölmez corona virüsünden korunma yolları konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Yayınlanan video sosyal medya üzerinde kısa süre içerisinde yayılırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada Timuçin Esen'de bizim söylediklerimizi söylüyor diyerek vatandaşlara corona virüsü konusunda bir kez daha uyarıda bulundu. İşte Taner Ölmez ve Timuçin Esen'in yer aldıkları Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan o videolar...

TANER ÖLMEZ'DEN CORONA VİRÜSÜNDEN KORUNMA YOLLARI

TİMUÇİN ESEN'DEN CORONA VİRÜSÜNDEN KORUNMA YOLLARI