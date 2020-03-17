17.03.2020 - 11:43 |
Timuçin Esen ve Taner Ölmez corona virüsünden korunmanın yollarını anlattı!
Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan videoda Kanal D ekranında yayınlanan Hekimoğlu dizisinde Ateş Hekimoğlu karakterine hayat veren Timuçin Esen ve Mucize Doktor dizisinde Otizmli bir doktor olan Ali Vefa karakterine hayat veren Taner Ölmez corona virüsünden korunmanın yollarını vatandaşlara anlattı. İşte Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan o video
Ekranların iki sevilen ismi Timuçin Esen ve Taner Ölmez corona virüsünden korunma yolları konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Yayınlanan video sosyal medya üzerinde kısa süre içerisinde yayılırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada Timuçin Esen'de bizim söylediklerimizi söylüyor diyerek vatandaşlara corona virüsü konusunda bir kez daha uyarıda bulundu. İşte Taner Ölmez ve Timuçin Esen'in yer aldıkları Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan o videolar...
TANER ÖLMEZ'DEN CORONA VİRÜSÜNDEN KORUNMA YOLLARI
TİMUÇİN ESEN'DEN CORONA VİRÜSÜNDEN KORUNMA YOLLARI
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Okulların kapalı kalma süresi uzayabilirSağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, virüsün yayılımını durdurmak için planlanan önlemlerin basamak basamak hayata geçirildiğini aktardı. Prof. Dr. Kara, okulların kapalı kalma süresinin, durumun seyrine göre değişebileceğini ifade ederek, "Bugün için net bir şey söylemek mümkün değil. Önümüzdeki günlerde ülkemizdeki durumun nasıl seyredeceğine, ülkemizde görebileceğimiz vakaların, içeriden yayılan vakalar mı, yoksa dışarıdan gelen vakalar mı olacağına bağlı olarak bu süre uzayabilir; ama kısalmasını beklemiyorum ben" açıklamasını yaptı.