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16.10.2020 - 10:44 | | İHA

TIR ve üzerinde bulunan araçlar tamamen yandı!

Manisa-İzmir karayolu üzerinde bulunan Sabuncubeli tüneli içerisinde üzerinde araçların bulunduğu çekici TIR alevlere teslim oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çekici TIR ve üzerindeki araçlar tamamen kullanılamaz hale geldi.

TIR ve üzerinde bulunan araçlar tamamen yandı!

Olay sabaha karşı 04.00'da Manisa - İzmir karayolu üzerinde bulunan Sabuncubeli tünelinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manisa istikametinden İzmir istikametine seyir halindeki H.Ç. idaresineki 35 HZ 410 plakalı SCANIA marka üzerinde otomobil bulunan çekici TIR, Sabuncubeli tünelinde olduğu sırada birden alevler içinde kaldı. Sürücü H.Ç., TIR’ı tünelin sağına çektikten sonra araçtan inerek alevlere ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verilmesi sonrası kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangın sırasında tünel geçici olarak kapatılırken, jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Aracın motor kısmında çıkan yangın sonrası TIR ve üzerinde bulunan araçlar tamamen kullanılmaz hale geldi.

Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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