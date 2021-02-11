MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri TIR'a çarpan otomobilde feci şekilde can verdi!
ABONE OL
11.02.2021 - 14:33 | | DHA

TIR'a çarpan otomobilde feci şekilde can verdi!

Gelen bir son dakika haberine göre, Çorum’da TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

TIR'a çarpan otomobilde feci şekilde can verdi!

Kaza, sabah saatlerinde Osmancık ilçesine bağlı Çayırköyü mevkiinde meydana geldi. Samsun’dan İstanbul yönüne giden Adem Bakır idaresindeki 16 GB 699 plakalı otomobil Vahit Karaçay idaresindeki 74 BU 916 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Antalya'da feci kaza! kamyon şoförü can verdi

Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi araçta sıkıştı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarılan Şehide Bakır olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan sürücü Adem Bakır ile Mahmut Bakır ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

'Fakirlik iğrençtir' diye hakaret eden öğretmene 5 ay hapisAntalya'da Manavgat ilçesinde bir sitede güvenlik görevlisi Halil Ayaz, aynı sitede oturan ilkokul öğretmen A.Ö.'nün kendisine 'Hurdacılar, yorgancılar, fakir, fakirlik iğrençtir' diye hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Manavgat'ta görülen duruşmada mahkeme A.Ö.'ye 5 ay hapis cezası verdi. Duruşmada savunma yapan A.Ö., kendisinin hakaret içerikli sözleri şikayetçiye karşı söylemediğini belirterek, "Ben kızımın istediği bebeği maddi durumumun elvermemesi nedeniyle alamadığım için kızıma fakirliğin kötü bir şey olduğunu söylemek niyeti ile 'fakirlik iğrençtir' diyorum. Bu kendi durumuma karşı bir isyan olarak söylediğim bir sözdür" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Eren-9 Kazan/Han Yaylası-1' operasyonu! PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

'Eren-9 Kazan/Han Yaylası-1' operasyonu! PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Sıfır faizli kredi ve...

Araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Sıfır faizli kredi ve...

Uzaya giden Türk’e ne denilecek? Vatandaştan öneriler

Uzaya giden Türk’e ne denilecek? Vatandaştan öneriler

Son dakika! Taksi şoförünü öldürmüştü! 'Müşteki acısına yenik düşmesin'

Son dakika! Taksi şoförünü öldürmüştü! 'Müşteki acısına yenik düşmesin'

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet