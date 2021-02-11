TIR'a çarpan otomobilde feci şekilde can verdi!

Kaza, sabah saatlerinde Osmancık ilçesine bağlı Çayırköyü mevkiinde meydana geldi. Samsun’dan İstanbul yönüne giden Adem Bakır idaresindeki 16 GB 699 plakalı otomobil Vahit Karaçay idaresindeki 74 BU 916 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi araçta sıkıştı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarılan Şehide Bakır olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan sürücü Adem Bakır ile Mahmut Bakır ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.