Akseki ilÃ§esinde Adem GÃ¼lsatar'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± 07 AOE 439 plakalÄ± kamyon, Akseki GeriÅŸ KavÅŸaÄŸÄ± yakÄ±nlarÄ±nda yol kenarÄ±ndaki menfeze devrildi.

Kamyonda yÃ¼klÃ¼ olan domates ve biberler yol kenarÄ±na savruldu. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri kazada, GÃ¼lsatar'Ä±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini belirledi.Â

Olay yerindeki incelemelerin ardÄ±ndan ceset morga kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Ã–te yandan dÃ¼n Antalya'nÄ±n Serik ilÃ§esinde meydana gelen kazanÄ±n detaylarÄ± da ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Kazada yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Harun Can AteÅŸ'inÂ (23) beraberindeki 6 aylÄ±k hamile eÅŸi Sevgi AteÅŸ (23), annesi, baldÄ±zlarÄ± ile birlikte kayÄ±npederine taziyeye gittiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. DiÄŸer otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ ehliyetsiz Mehmet Ali Em'in (17) ise bir yakÄ±nÄ±na ilaÃ§ bÄ±raktÄ±ktan sonra evine dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ belirlendi. Mehmet Ali Em ile diÄŸer araÃ§ta Ã¶len 3 kÄ±z kardeÅŸin uzaktan akraba olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Kazadan geriye ise Harun Can ve Sevgi AteÅŸ Ã§iftinden geriye ise dÃ¼ÄŸÃ¼nde Ã§ekilen mutluluk fotoÄŸraflarÄ± ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler kaldÄ±.

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