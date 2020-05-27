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27.05.2020 - 16:44 | | DHA

TIR'ın dorsesinde taşınan otomobille uyuşturucu sevkiyatına 4 tutuklama

Denizlide polisin durdurduğu TIR'ın dorsesindeki otomobilde özel eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramada 310 gram eroin ve 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TIR'ın dorsesinde taşınan otomobille uyuşturucu sevkiyatına 4 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı geçen 25 Mayıs Pazartesi günü, kente uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelendikleri bir TIR'ı takibe aldı. Merkezefendi ilçesi Bozburun Kavşağı'nda durdurulan TIR'da narkotik köpeğiyle yapılan aramada dorse bölümündeki otomobilin içerisine gizlenmiş 310 gram eroin ve 200 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. TIR'da bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Avcılar’da plastik madde üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı.Avcılar Firuzköy'de plastik malzeme üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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