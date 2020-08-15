TIR'ın tekerinin kaplaması orman yangınına neden oldu

Yangın bugün saat 14.00 sıralarında Antalya- Konya karayolunun Manavgat'ın Taşkesi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ormanlık alandan duman yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleriyle yangın söndürme uçağı ve helikopteri sevk edildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında yaklaşık 3 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.



Yapılan araştırmada karayolunda seyreden 07 LIG 26 plakalı TIR'ın tekerleğinin kaplamasının soyulup fırlayarak, ormana düşmesinin ardından yangın çıktığı belirlendi.

TIR şoförü jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü