Tiyatro Terimleri Ve Anlamları Nelerdir? Temel Tiyatro Terimleri Sözlüğü

Tiyatro sahne sanatları arasında en yaygın olan sanattır. Tarihi eski Yunan’a kadar dayanan, tiyatro Türk kültüründe ise daha çok Osmanlı Devleti’nin son döneminde görülmeye başlamış bir sanat dalıdır.

Tiyatro Terimleri Ve Anlamları Nelerdir?

Tiyatro; tiyatroya ilgi duyanlar için içinde birçok terim barındırır. Oldukça fazla olan tiyatro terimleri bilmesi gereken terimlerdir. Yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olayların sahnede genelde bir olay etrafında sergilenmesi eserlerin izleyiciler karşısına canlı olarak sunulması tiyatroyu en iyi anlatan durumdur.

Tiyatro terimleri:

Aktris: karakteri canlandıran kadın oyuncuya verilen isimdir.

Aktör: karakteri canlandıran erkek oyuncuya verilen isimdir.

Dekor: eserdeki duruma göre sahnede oluşturulan konumlandırılan nesnelerdir.

Dublör: oyunda bulunan yedek oyuncudur.

Diyalog: oyunda karşılıklı yapılan konuşmaya verilen isimdir.

Fasıl: oyunu parçalara ayıran bölümlerdir. Oyun arasında verilen kısa molalardır.

Jest: El, kol hareketleri ayak ve beden hareketleri olan jest oyuncuların sahnede yaptıkları hareketlerin genel ismidir.

Koro: şarkı söyleyen topluluktur.

Kostüm: oyuncuların rollerine göre giydikleri kıyafettir.

Kulis: sahne arkasında oyuncuların hazırlanması için bulunan odadır. Kulise seyirci göremez.

Perde: oyunu oluşturan bölümlerin her birine verilen isimdir.

Suflör: oyun sırasında unutulan kelimeleri arkadan fısıldayan kişidir.

Tuluat: doğaçlama yapılan oyundur.

Pandomim: sözsüz olarak sadece jest ve mimikler kullanılarak oynanan oyundur.

Temel Tiyatro Terimleri Sözlüğü

Tiyatro özellikle istiyorum 9. Sınıf Edebiyat konuları arasında yer alan konulardan biridir. Bu sebeple özellikle öğrenciler tiyatro terimlerini araştırmaktadır. Öğrenciler için tiyatro ile ilgili temel kelimeler oldukça önemlidir.

Temel tiyatro terimleri ise:

Adaptasyon: yabancı bir eserin; kişi adları, deyimlere gelenek ve göreneklere uygun hale çevirme uyarlamaya verilen isimdir.

Aksesuar: tiyatro sahnesinde kullanılan eşyalardır.

Aksiyon: hareket demektir.

Akustik: sahne sanatlarının sergilendiği alanların sesi bozmadan yansıtabilme özelliğidir.

Antik Tiyatro: eski Yunan tarihine dayanan tiyatro sahneleridir.

Drama: sahne oyununa özgü dramla ilgili konulardır.

Epizot: asıl olaya karışan ikinci olaya verilen isimdir.

Kabare Tiyatrosu: güncel konuları iğneleyici bir skeçlerin oynandığı, monolog şarkı ve şiirleri söylendiği küçük çapta tiyatrolardır.

Mizansen: tiyatro eserinin sahneye göre uyarlanmasıdır.

Premier: sahnelenecek oyunun ilk defa seyirci ile gösterimine verilen addır.