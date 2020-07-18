TOGG yerli otomobil iş başvurusu nasıl yapılır?
TOGG yerli otomobilin üretim fabrikasının bugün Bursa'da temel atma töreni yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla atılacak tören için nefesler tutulmuş durumda... Yeni fabrika aynı zamanda istihdam anlamına gelirken vatandaşlar 'TOGG yerli otomobil iş başvurusu nasıl yapılır?' sorusunu yoğun bir şekilde yöneltiyorlar.
Türkiye'nin gözü bugün saat 18.00'e çevrilmiş durumda... Bursa'daki TOGG yerli otomobil üretim fabrikası temel atma töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek. Bu fabrikada çalışmak isteyen binlerce kişi şimdi 'TOGG yerli otomobil iş başvurusu nasıl yapılır?' sorusunu soruyor.
GENEL BAŞVURU
TOGG Genel Başvuru ekranında ise şartlar için şu ifadelere yer verildi:
Saygın bir üniversiteden Endüstriyel, Mekanik veya ilgili Mühendislik derecesi ve / veya Yüksek Lisans derecesi
İşletme, İnsan Kaynakları veya ilgili alanda lisans derecesi veya eşdeğer deneyim
Otomotiv sektöründe Ar-Ge, Üretim, Tedarik Zinciri veya Satın Alma rolleri için deneyim
Güçlü analitik ve problem çözme becerileri
Güçlü öz motivasyon, yeni fikirleri tanıtma, bunları ekiple paylaşma ve birlikte daha da geliştirme yeteneği
Disiplinler arası takımlarda bölümler arası süreçleri anlama ve geliştirme becerisi
İngilizce mükemmel yazılı ve sözlü iletişim becerileri
Yurtdışında ve küresel bir ekiple çalışabilme
BAŞVURU ŞEKLİ
TOGG iş ilanlarına başvuru yapmak isteyenlerin aşağıdaki sayfaya gitmesi gerekmektedir.