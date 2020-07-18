Türkiye'nin gözü bugün saat 18.00'e çevrilmiş durumda... Bursa'daki TOGG yerli otomobil üretim fabrikası temel atma töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek. Bu fabrikada çalışmak isteyen binlerce kişi şimdi 'TOGG yerli otomobil iş başvurusu nasıl yapılır?' sorusunu soruyor.

GENEL BAŞVURU

TOGG Genel Başvuru ekranında ise şartlar için şu ifadelere yer verildi:

Saygın bir üniversiteden Endüstriyel, Mekanik veya ilgili Mühendislik derecesi ve / veya Yüksek Lisans derecesi

İşletme, İnsan Kaynakları veya ilgili alanda lisans derecesi veya eşdeğer deneyim

Otomotiv sektöründe Ar-Ge, Üretim, Tedarik Zinciri veya Satın Alma rolleri için deneyim

Güçlü analitik ve problem çözme becerileri

Güçlü öz motivasyon, yeni fikirleri tanıtma, bunları ekiple paylaşma ve birlikte daha da geliştirme yeteneği

Disiplinler arası takımlarda bölümler arası süreçleri anlama ve geliştirme becerisi

İngilizce mükemmel yazılı ve sözlü iletişim becerileri

Yurtdışında ve küresel bir ekiple çalışabilme

BAŞVURU ŞEKLİ

TOGG iş ilanlarına başvuru yapmak isteyenlerin aşağıdaki sayfaya gitmesi gerekmektedir.

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