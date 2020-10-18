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18.10.2020 - 15:37 | | DHA

Tokat Milli Eğitim Müdürü ile 3 şube müdürüne koronavirüs karantinası!

Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürlerinden Abdullah Gürbüz'ün Covid-19 testi pozitif çıktı. Gürbüz ile temasta bulunduğu İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ve 2 şube müdürü karantinaya alındı.

Tokat Milli Eğitim Müdürü ile 3 şube müdürüne koronavirüs karantinası!

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Şube Müdürü Abdullah Gürbüz'e yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Gürbüz ile temasta bulunduğu İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ve 2 şube müdürü karantinaya alındı.

İl Müdürü Küçakali'de yapılan test sonucu koronavirüs tespit edilmezken, tedbir amaçlı 14 gün izole edileceği belirtildi.

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'ta konuşuyorCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Şehir Stadı'nda düzenlenen AK Parti Şırnak 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan konuşmasında Karabağ mesajı verirken, "Ne diyorlar Minsk 3'lüsü. Bunlar Ermenistan'ın yanında yer aldılar. Bunlar her türlü silahlı desteği veriyorlar. Azerbaycan Ermenilerden topraklarını kurtarmak için bu mücadeleyi veriyorlar. İnanıyorum ki bu toprakları Ermenilerden alacaklar. " ifadelerini kullandı.
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