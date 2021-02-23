Tokat'ta vaka sayıları yükselince polis ve jandarma denetimi arttı

Sağlık Bakanlığı'nın 'covid19.saglik.gov.tr' adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, 15-21 Şubat'ta Covid-19 vaka sayılarının nüfusa oranla en fazla olduğu iller sıralamasında ilk 6'da Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Rize ve Tokat aldı. Tokat, geçen hafta 118.52 ile 8'inci sıradayken, bu hafta ise 149.20 ile 6'ncı sıraya yükseldi. İl genelinde polis ve jandarma ekipleri, HES kodu sorgulaması yaparken, kent merkezinde de maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda araç megafonlarından uyarılar yapıldı. Ekipler cadde ve mahallelerde, 'Kıymetli vatandaşlarımız, salgınla mücadelede maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyma noktasında çok dikkatli olmalıyız. Saygıdeğer hemşerilerimiz yoğunluğun artığı yerlerde maskelerinizi takarak, fiziki mesafe kuralına daha dikkatli olmalıyız. Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız' anonsları yaptı.





'EK TEDBİRLER İSTİYORUZ'



Kentte vaka sayısı artışı nedeniyle halk da gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. Ek tedbirlerin alınması gerektiğini söyleyen Sefa Sağlık, "Ek tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Örneğin polislerin daha fazla esnafı gezmesini, bu sayede fazla müşteri alınmamasını ve herkesin maskeyle gezmesini istiyoruz. Herkes maskesini burnun altında gezdiriyor. Yani maske takılmazsa bu önlem; bir de yaz geliyor artık herkes daha fazla dışarı çıkacak. Yani eğer bu önlemler alınmazsa maalesef vakada 6'ncı değil 1'inci sıraya bile yükseliriz" dedi.



Ek tedbirlerin gerekli olduğunu kaydeden Büşra Babacan ise "Ek tedbir alınmalı mı? Evet alınmalı ama nasıl olacak hiçbirimiz bilmiyoruz. Ben mecburiyetten sokağa çıkıyorum. Çok fazla yoğunluk var, özellikle yaşlı amcalarımız ve teyzelerimiz dışarıdalar. Onların yerinde de olmak istemeyiz. Onlar da bunalıyorlar, çocuklar da öyle. Okullar da açıldı. Çok zor bir süreç. Umarım düzelir her şey güzel olur" diye konuştu.