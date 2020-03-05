TOKİ 100 Bin Konut Projesi için kura çekimi devam ediyor. DÜn Kayseri'de gerçekleşen kura çekimi bugün Aksaray'da yapılacak. 372 konut için kura çekimi yapılırken binlerce kişi şimdi TOKİ Aksaray Merkez kura çekimi ne zaman? Kura sonuçları ne zaman açıklanacak? siye soruyor.

TOKİ Aksaray Merkez kura çekimi bugün saaat 11.00'de Aksaray Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Kura sonuçlarının listesinin yarın açıklanması bekleniyor. Sonuçlar belli olduğunda aşağıdaki linkten kontrol edebilirsiniz.

AKSARAY KURA SONUÇLARI