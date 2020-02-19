TOKİ başvuru sonuçları açıklandı! TOKİ kura çekimi ve sonuçları ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi başladı. Proje için ilk başvurular 16 Aralık - 15 Ocak tarihinde alındı. Kura çekiliş tarihi ise dün belli oldu. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere illerin kura tarihleri merak ediliyor. İşte detaylar...

TOKİ KURALARI NE ZAMAN?

221 proje için belirlenen kura takvimi ile hak sahipleri belirlenecek. İlk kura ise İzmir Karabağlar projesi için 24 Şubat tarihinde yapılacak.

Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak 100 bin sosyal konut için 16 Aralık 2019 – 15 Ocak 2020 tarihleri arasında başvurular alınmıştı.

Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara Türkiye genelinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başvuruların e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edildiği kampanyaya toplam 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı.

Projeye en çok başvuru İstanbul'dan geldi. İstanbul'dan 375 bin 953, İzmir'den 75 bin 288, Gaziantep'ten 69 bin 686, Bursa'dan 56 bin 142 ve Ankara'dan 18 bin 38 kişi başvuruda bulundu.

TOKİ tarafından her ilde ayrı ayrı kura yapılacak. Bütün projelerin kura tarihlerine TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ulaşılabiliyor.

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İSTANBUL KURALARI MART AYINDA YAPILACAK

100 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konuta 375 bin 953 başvuru yapıldı. İstanbulluların merakla beklediği kuralar mart ayında yapılacak.

İstanbul’da ilk kura, Tuzla’da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için yapılacak. Kura töreni ise 16 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Arnavutköy’de yer alan 3 bin 750 konut için 18 Mart, Başakşehir’de yer alan 500 konut için 20 Martta, tarihinde kura yapılacak.

BAŞKENTTE YEDİ PROJEDE KURA YAPILACAK

Başkent Ankara’da 7 projede talep toplanan 4 bin konut için kura yapılacak. 18 bin 38 kişinin başvuru yaptığı 7 projenin kuraları martın ikinci haftası yapılacak. İlk kura ise Ankara Sincan’da talep toplanan 2 bin 300 konut için 6 Martta olacak.

İstanbul ve Ankara’nın yanı sıra ise, yoğun başvuruların olduğu diğer şehirlerde belirlen kura takvimi ise şu şekilde;

25 bin 255 başvurunun yapıldığı Bursa Yıldırım projesinde 9 Mart, 47 bin 931 başvurunun yapıldı Gaziantep Şahinbey projesinde 30 Mart tarihinde kura törenleri olacak.

Diyarbakır Yenişehir projesinde 2 Nisan, Batman merkez projesinde 3 Nisan, Adana Sarıçam projelerinde 27 Mart, Trabzon Merkez 7 Mayıs, Konya Selçuklu 5 Mart, Sakarya Adapazarı 10 Mart, Kocaeli İzmit 11 Mart, Antalya merkez 25 Mart, Şanlıurfa Eyyübüye ve Karaköprü projelerinde 1 Nisan, Van Erciş 9 Nisan, Elazığ Projelerinde 14 Nisan, Malatya projelerinde 15-16 Nisan, Samsun İlkadım ve Canik projelerinde 30 Nisan, Edirne Lalapaşa ve Merkez projelerinde 7 Mayıs, Erzurum Merkez 18 Mayıs, Manisa Köprübaşı, Akhisar ve Salihli projelerinde 19 Haziran, Ordu projeleri 27-28 Mayıs, Konya Ereğli ve Beyşehir projelerinde 30 Haziran tarihlerinde kura yapılacak.

YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AY SABİT VADE

Proje ile 100 bin dar gelirli ailenin kira öder gibi; yüzde 10 peşinat, aylık 894 liradan başlayan sabit taksitlerle ev sahibi olacak. Yatay mimari anlayışıyla İnşa edilecek konutlar 2+1 brüt 75 ve 85 metrekare ile 3+1 brüt 100 metrekare olacak.

KATILIM BANKALARI DA PROJEYE DÂHİL EDİLDİ

Türkiye genelindeki proje kapsamında vatandaşların konut finansmanının sağlanması için hem kamu hem de katılım bankaları hizmet verecek.