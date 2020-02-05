TOKİ kura çekilişi 2020 ne zaman? 100 Bin konut için geri sayım...

Ev sahibi olmak isteyenlerin başvuruda bulunduğu TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde kolay ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmak için Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan TOKİ kura çekilişi için heyecan dorukta. 2020 Şubat ayında tamamlanacağı duyurulan TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ başvurusunda bulunan binlerce vatandaş, TOKİ kuraları hakkında bilgi almak için arayışa koyuldu. 2019 Yılının son ayında başlayan ve 2020 Yılının ilk ayında sona eren TOKİ başvuruları tamamlandıktan sonra, kura çekilişi için tarih arayışı başladı. TOki kura çekilişi 2020 ne zaman?

TOKİ yetkililerinden alınan bilgiye göre, yatay mimari anlayışıyla İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2 1 ve 3 1 planında yapılacak 100 bin sosyal konut için 16 Aralık 2019'da başlayan başvurular 15 Ocak'ta sona erdi.

Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara Türkiye genelinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Başvuruların e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edildiği kampanyaya toplam 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı.

Projeye en çok başvuru İstanbul'dan geldi. İstanbul'dan 375 bin 953, İzmir'den 75 bin 288, Gaziantep'ten 69 bin 686, Bursa'dan 56 bin 142 ve Ankara'dan 18 bin 38 kişi başvuruda bulundu.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? (2020)

TOKİ kura çekilişi Şubat 2020'de gerçekleştirilecek. Fakat Şu an net bir tarih duyurulmadı.

Konut alma hakkım iptal edilebilir mi?

Sözleşme imzalamayan, banka komisyonu ve damga vergisi ödemeyen ve ayrıca konut tesliminde KDV yatırmayan hak sahiplerinin konut alma hakları iptal edilir. Yine gerçeğe uygun beyanda bulunmayanların da konut alma hakları iptal edilir.

Konutumu teslim alırken para ödeyecek miyim?

Gayrimenkul Satış Sözleşmesinde belirtilen satış bedeli KDV hariç bedeldir. Satış bedeli ve teslim tarihine kadar gerçekleşen dönem artışları toplamı üzerinden hesaplanan tutar esas alınarak anahtar teslimi öncesinde konut bedelinin yüzde 1’i oranında (150 metrekareye kadar olanlarda) KDV peşin olarak tahsil edilir. Ayrıca, vade sonuna kadar altı aylık artış dönemlerinin başında borç bakiyesinde uygulanan artış tutarı üzerinden KDV tahsil edilir.

Satın alacağım konutu seçebilecek miyim?

Konut hakkı ve konut belirleme kurası birlikte yapılmaktadır. Ancak başvuruların konut sayısından fazla olmaması halinde kuraya gidilmemekte, konut seçim hakkı, başvuru sırasına göre kullandırılmaktadır.

Şerefiye bedeli nedir?

Şerefiye; yol, park, bahçe ve benzeri kamu hizmetleri sonucunda, bir yerdeki gayrimenkulün değerinin artmasıdır. Yerel yönetimlere bu değer artışı üzerinden verilen vergiye de şerefiye bedeli denir. Toplu konut uygulamalarında şerefiye bedellerinin hesaplanmasında konutların konumu (yola yakınlığı, cephesi, yüksekliği vb.) dikkate alınır.

TOKİ’den konut satın alanlara tapuları ne zaman teslim ediliyor?

TOKİ’den konut alanlara tapuları borçlarının bitiminden sonra teslim edilmektedir.

TOKİ’den kimler konut alabilir?

TOKİ’den konut edinmenin ön koşulu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. İdaremizin önceliği, “mevcut piyasa koşullarında konut sahibi olma imkanı bulunmayan” yoksul, alt, dar ve orta gelir gruplarına yönelik konut üretmektir. TOKİ’nin ürettiği konutlar vatandaşlara maliyet fiyatına, kira öder gibi küçük taksitlerle ve uzun vadeli olarak satılmaktadır. Bu nedenle, konutlara başvuru ve ödeme koşulları gelir düzeylerine göre farklılıklar içermektedir. TOKİ ayrıca, kaynak yaratmak amacıyla özel sektörle işbirliği ile yüksek gelir düzeyine yönelik prestij projeleri de sürdürmektedir. Bu projelerin amacı, kamu yararını gözeterek mümkün olan azami geliri elde etmektir.

Bir hak sahibi birden çok konut alabilir mi?

Proje bazında kurulan komisyonca takdir edilen arsa ve bina değerinin TOKİ tarafından belirlenecek konut fiyatından yüksek çıkması durumunda, bu hak sahiplerine tespit edilen değere denk gelecek sayıda konut verilebilmesi için gerekli düzenleme İdarece yapılmaktadır.

Başvuruda bulunanların konut almaktan vazgeçmesi halinde başvuru bedelleri geri ödeniyor mu?

Evet. Başvuru bedeli geri ödenmektedir.

Sistem nasıl işliyor?



Belediye, öncelikle bölgedeki konut talebini belirlemek üzere, TOKİ tarafından hazırlanarak belediyeye gönderilen anket formu ile bir anket yapmaktadır. TOKİ’den konut edinmek isteyenler; bu anket formunda tercih ettikleri konut tipine, metrekare büyüklüklerine, oda sayılarına, fiyatlarına ve ödeme koşullarına göre tercihlerini belirtmektedir. √ TOKİ, bu anketler doğrultusunda ortaya çıkan konut ihtiyacına göre plan yapmakta; konut tipini, tahmini fiyat ve satış koşullarını hazırlayarak ilgili belediyeye göndermekte ve belediyeye belli bir süre vermektedir. √ Aynı zamanda o yerleşim bölgesindeki Ziraat Bankası Şubesi’nde TOKİ adına bir hesap açtırılmaktadır. √ Belediye, TOKİ’nin belirlediği kriterler çerçevesinde duyuru yapmakta, konut edinmek isteyen vatandaşlar başvurularını belediyeye yapmakta ve başvuru formunu doldurarak taahhütname imzalamaktadır. √ Başvuru için; 2+1 75 m2 kadar olan konutlar için 4.000 TL, 3+1 ve daha yüksek m2 konutlar için 6.000 TL başvuru bedelini Ziraat Bankasının ilgili şubesine yatırmaktadır. √ Konut talebi toplama süreci tamamlandığında TOKİ; başvuru sahipleri listesiyle başvuru bedellerinin ödendiğine ilişkin dekontları hem banka hem de belediyeden çift kontrol sistemiyle denetlemektedir. √ Başvuruda bulunanların sayısının TOKİ tarafından uygun görülen sayıya ulaşması halinde proje ihaleye çıkarılmaktadır. İhale sonucunda TOKİ kesin satış fiyatlarını belirlemekte ve belediyeye bildirmektedir. √ Konut satış fiyatları üzerinden konut hak sahipleri ile gayrimenkul satış sözleşmesi imzalanmaktadır.