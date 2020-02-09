TOKİ kura çekimi ne zaman? Toki kuraları ne zaman çekiliyor?

100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesine bu yıl toplam 1 milyon 211 bin 518 kişi başvurdu. Başvurunun son tarihi 15 Ocak'tı. Aradan yaklaşık 3 hafta geçerken başvuru yapan yüz binlerce kişi şimdi kura çekiliş tarihini araştırıyor. İşte konuya dari son bilgiler...

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ kura çekilişi ile ilgili çok net bir açıklama yapılmış değil. Daha önce edinilen bilgilere göre kura çekilişi şubat ayında gerçekleşecek.

REKOR BAŞVURU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın desteğiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"ne toplam 1 milyon 211 bin 518 kişi başvurdu.

Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak 100 bin sosyal konut için 16 Aralık 2019'da başlayan başvurular 15 Ocak'ta sona erdi.

Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara Türkiye genelinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Başvuruların e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edildiği kampanyaya toplam 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı.

Projeye en çok başvuru İstanbul'dan geldi. İstanbul'dan 375 bin 953, İzmir'den 75 bin 288, Gaziantep'ten 69 bin 686, Bursa'dan 56 bin 142 ve Ankara'dan 18 bin 38 kişi başvuruda bulundu.