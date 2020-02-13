TOKİ kuraları için nefesler tutuldu. Son başvuru 15 Ocak'ta sona ermişti. Yaklaşık bir ay geçerken kura çekim tarihleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 81 ilde başavuru yapanlar "TOKİ kuraları ne zaman çekiliyor? TOKİ kura çekimi ne zaman?" sorusuna cevap arıyor.

TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

TOKİ kura çekiliş tarihleri hakkında henüz resmi bir açıklama yok. Vatandaşlar TOKİ'nin resmi sitesinden duyuruları sık sık kontrol ediyor. Beklentiler ise şubat ayı bitmeden kuraların çekileceği yönünde...

KURA İLE İLGİLİ BİLGİLER

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10'u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.