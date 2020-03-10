TOKİ kura çekiminde sıra Sakarya'ya geldi. Adapazarı'nda yatay mimari anlayışıyla gerçekleşecek olan 445 konut için kura çekimi bekleniyor. Vatandaşlar kurayı canlı takip etmek isterken TOKİ Sakarya Adapazarı kura çekimi ne zaman? Kura sonuçları ne zaman açıklanır? sorularına yanıt arıyor.

SAKARYA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ Sakarya Adapazarı kura çekimi Sakarya Spor Salonu'nda saat 11.00'de gerçekleşecek. Sonuçların ise yarın açıklanması bekleniyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDIĞINDA BU LİNKTEN KONTROL EDEBİLİRSİNİZ