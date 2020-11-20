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20.11.2020 - 09:34 | | DHA

Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul'da toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı. Sürücü ve yolcular maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarıldı.

Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

Koronavirüsle mücadele kapsamında Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler birçok noktada denetim yaptı. Denetim noktasında resmi ve sivil ekipler sürücülerin evrak kontrolü yapılırken, maske, sosyal mesafe hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Kadıköy Bostancı'da yapılan denetimlerde ekipler maske ve yolculara sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarılarda bulundu.

BEYOĞLU'NDA DENETİMLER

Beyoğlu Kasımpaşa Turabibaba Caddesi üzerinde de denetim yapıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerine devam eden polis ekipleri, otobüs ve minibüsleri tek tek durdurarak denetledi. Denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi. Polis ekipleri, sürücü ve yolculara maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

    İstanbul'da koronavirüs ilacı operasyonu! Trump da kullanmıştıGelen son dakika haberine göre; İstanbul Havalimanı polisi, düzenlediği operasyon ile Özbekistan'dan gelen iki kadın yolcuda, koronavirüs tedavisinde kullanılan özel şişesinde (flakon) 23 adet 'Remdesivir' adlı kaçak ilaç ele geçirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavisinde de kullanıldığı bilinen ilaçlara el konulurken, yolcular hakkında yasal işlem başlatıldı. Polisin operasyonu güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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