Toprak Nasıl Oluşur? Kısaca Toprak Oluşumu

İçerisinde çeşitli mineraller bulunan; canlı organizma, hava ve su ile organik madde bulunan yapılara toprak denmektedir. Bu da bitkisel olarak bir canlının oluşabilmesi için gerekli olan unsurların büyük bir çoğunluğunu taşımaktadır. Bir toprak içinde %45 mineral, %25 hava, %25 su ve %5 kadar organik madde bulunmaktadır

Toprak Nasıl Oluşur?

Fiziksel ve kimyasal çözülme neticesinde oluşan parçaların içerisine bitki ve hava karışımıyla beraber toprak oluşumu sağlanır. Toprağın ana kaynağı ise taş olarak bilinir. Değişik miktarlarda mineral, su ve hava ile organik bir araya gelerek toprağı oluşturur. Dünyanın farklı katmanlarına bakıldığında toprak değişik sertlikte yer alır. Özellikle yüzey kısmındaki daha zengin mineral ve yumuşak olması sayesinde, her türlü bitkiye can verme olanağı sağlamaktadır.

Toprak oluşumunu etkileyen belli başlı bazı faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler zaman içerisinde bir araya gelerek toprağın sertliğine ve yoğunluğuna bağlı olarak oluşumunu sağlar.

- İklim,

- Bitki örtüsü,

- Ana kayanın özellikleri,

- Zaman,

- Arazinin yükselti ile beraber eğim durumu,

Bu unsurlar bir araya gelerek belli bir zaman içerisinde toprağın oluşumunu sağlamaktadır.

Kısaca Toprak Oluşumu

Toprak kısaca fiziksel ve kimyasal çözülme ile beraber belli başlı bazı etmenlerin bir araya gelmesiyle oluşur. Toprağın büyük bir çoğunluğu taştan oluşur. Aynı zamanda hava ve mineral ile suyun yanı sıra farklı organik maddeler toprak içerisinde yer alır. Belli başlı bazı faktörlere bağlı olarak toprak oluşumu değişik yoğunluklar ve sertlik üzerinden meydana gelmektedir.

Yeryüzünde pek çok farklı toprak çeşidi bulunmaktadır. Bunlar taşınmış ve yerli topraklar olarak iki farklı kategori üzerinden ele alınmaktadır. Her kategori kendi içerisinde geniş bir yelpazeye ayrılır. Böylece içerisindeki mineral ve renklerine bağlı olarak değişik sertlikler üzerinden toprak oluşumu meydana gelir. Dünyanın farklı katmanlarında topraklar hep içerik açısından hem de sertlik noktasında değişkenlik gösterir.