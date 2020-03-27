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27.03.2020 - 10:27 | | DHA

Torununun 11 yaşındaki arkadaşına cinsel istismardan tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, komşusunun 11 yaşındaki kızı T.U.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.K. (70), sevk edildiği adliyede, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Torununun 11 yaşındaki arkadaşına cinsel istismardan tutuklandı

Manavgat'ın Aydınevler Mahallesi'nde geçen pazartesi günü yaşanan olayda, iddiaya göre T.U., evlerinin bulunduğu apartmandaki komşuları M.K.'nın torunuyla oynamak istedi. Küçük kız, bu nedenle M.K.'nın dairesinin olduğu giriş katına indi.

Bir süre sonra eve dönen T.U.'nun tedirgin davranışlar sergilediğini ve uykusunda altını ıslattığını fark eden anne, kızına ne olduğunu sordu. T.U.'nun anlattıklarının ardından da polise şikayetçi oldu. Küçük kız, Antalya Çocuk İzlem Merkezi'ndeki (ÇİM) uzmanlara yönlendirilirken, M.K., Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen salı günü gözaltına alındı.

M.K., dün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde cinsel istismar suçlamasını reddeden M.K., nöbetçi mahkemece, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak ,Alanya Cezaevi'ne gönderildi.

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